Dokumentation Geheimnisse des Dritten Reichs Hitlers Familie D 2011 Was wurde im Dritten Reich verheimlicht? Verblüffende Forschungsergebnisse zeigen, dass Hitler konsequent seine Familienverhältnisse verschleierte. Veröffentlichungen hierüber wurden verhindert, Herkunftsorte seiner Verwandten platt gewalzt und eine Großcousine im Konzentrationslager getötet. So blieb der von allen Deutschen geforderte Ariernachweis bei ihm selbst zweifelhaft. Aufzeichnungen von Verwandten und schriftliche Erinnerungen des Halbbruders Alois, darunter ein Jahrzehnte lang unveröffentlichtes Manuskript seiner Familienchronik, gewähren neue Einblicke in Hitlers Familie. Originaltitel: Geheimnisse des"Dritten Reichs" Altersempfehlung: ab 12