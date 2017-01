History 15:05 bis 15:55 Dokumentation Terra X Dracula - die wahre Geschichte der Vampire Dracula - Die wahre Geschichte der Vampire D 2013 Stereo 16:9 Merken Vampire gehören heute zum medialen Alltag. Es gibt gute und böse Varianten, doch ihr aller Vorbild ist Graf Dracula. Die Dokumentation begibt sich in Transsylvanien und Irland auf Spurensuche. Dabei kommt Erstaunliches zutage. So erfahren wir z.B. woher der englische Schriftsteller Bram Stoker möglicherweise die Ideen für den Titelhelden seines berühmtesten Buches nahm. Die Dokumentation zeigt nicht nur, wo Vampire überall ihre Spuren hinterlassen haben könnten, sondern auch, wie sich der Charakter der flatterhaften Wesen im Laufe der Jahrhunderte wandelte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12