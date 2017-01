TNT Film 02:50 bis 04:35 Horrorfilm Doom - Der Film GB, CZ, D, USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Kontakt mit der Mars-Station ist abgebrochen, die letzte Nachricht sprach von einer Quarantäne. Eine bis an die Zähne bewaffnete Spezialeinheit unter dem Kommando des draufgängerischen Sarge wird in die unterirdischen Tunnel geschickt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Doch in den ausgestorbenen Korridoren lauert eine Legion blutrünstiger Mutanten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Urban (John Grimm) Rosamund Pike (Samantha Grimm) Dexter Fletcher (Pinky) Razaaq Adoti (Duke) Ben Daniels (Goat) Dwayne "The Rock" Johnson (Sarge) Richard Brake (Portman) Originaltitel: Doom Regie: Andrzej Bartkowiak Drehbuch: Dave Callaham, Wesley Strick Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 16