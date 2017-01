TNT Film 12:40 bis 14:30 Actionfilm The Fast and the Furious USA, D 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Brian O'Conner ist der Neue in der illegalen Autorennenszene. Obwohl ihn eigentlich noch niemand kennt, kann er durch sein Fachwissen und seinen Zugang zu Tuningteilen das Vertrauen der Anderen gewinnen. Vor allem mit dem Anführer der Szene, Dom Torretto, verbindet ihn bald eine enge Freundschaft. Doch niemand weiß, dass Brian eigentlich Undercover-Agent des FBI ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vin Diesel (Dominic Toretto) Paul Walker (Brian O'Conner) Michelle Rodriguez (Letty) Jordana Brewster (Mia Toretto) Rick Yune (Johnny Tran) Chad Lindberg (Jesse) Johnny Strong (Leon) Originaltitel: The Fast and the Furious Regie: Rob Cohen Drehbuch: Gary Scott Thompson, Erik Bergquist, David Ayer Kamera: Ericson Core Musik: Brian Transeau Altersempfehlung: ab 16