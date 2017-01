Niederlande 2 19:20 bis 19:50 Sonstiges Groen Licht 10 Billion - What's on Your Plate? NL 2015 HDTV Merken Speciale uitzending waarin de Duitse documentaire '10 Billion - What's on Your Plate?' wordt getoond. De wereldbevolking zal in 2050 zijn toegenomen tot tien miljard mensen. Het is de vraag of er wel genoeg voedsel is voor zoveel mensen. Regisseur en schrijver Valentin Thurn zoekt naar oplossingen voor onze toekomst en kijkt met een analytische blik naar de wereldwijde productie en distributie van levensmiddelen - van kunstmatig vlees, insecten, industriële landbouw tot aan eigen teelt. De documentaire won de Green Award bij Docs Against Gravity in Polen en de prijs voor beste documentaire op het Peace and Love Film Festival 2015. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Groen Licht Regie: Valentin Thurn