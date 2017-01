Niederlande 1 19:00 bis 20:00 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken De Vinkjes gaan naar ADO Den Haag waar ze bij hoge uitzondering de heilige grasmat mogen betreden. Durft Ricardo zijn grote held Tommie Beugelsdijk om een handtekening te vragen? Samantha Baumgard heeft een nieuwe hobby bedacht voor haar en Eugene: Nordic walking. Maar of Eugene daar nu zo warm voor loopt...? Alex en Anne Adema hebben zes kinderen en allebei een drukke baan. Hoe doen ze dat? Anne zit op hete kolen, ze heeft avonddienst, maar Alex is veel te laat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol