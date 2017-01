Disney Cinemagic 04:55 bis 06:15 Familienfilm Das Haus der Zukunft USA 1999 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit dem Tod seiner Mutter kümmert sich der tapfere 13-jährige Ben Cooper allein um die Familie. Er gewinnt bei einem Wettbewerb im Internet ein computergesteuertes Haus. Am Anfang scheint es noch so, als ob damit ein Traum in Erfüllung ginge. - Spaßige Geschichte voller Fantasie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katey Sagal (Pat) Ryan Merriman (Ben Cooper) Katie Volding (Angie Cooper) Kevin Kilner (Nick Cooper) Jessica Steen (Sara Barnes) Emilio Borelli (Miles) Paul Linke (Tuttle) Originaltitel: Smart House Regie: LeVar Burton Drehbuch: William Hudson, Stu Krieger Kamera: Jonathan West Musik: Barry Goldberg Altersempfehlung: ab 12