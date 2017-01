Disney Cinemagic 18:50 bis 20:15 Trickfilm Mulan USA 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken China brennt. Die Hunnen sind in das Land eingefallen, und der Kaiser rekrutiert neue Soldaten, um dem mächtigen Gegner die Stirn zu bieten. Auch die Familie Fa muss einen Mann stellen, der als Soldat sein Land verteidigen soll. Aber das einzige männliche Familienmitglied ist der Vater - angeschlagen und zu alt, um zu kämpfen, aber zu ehrenvoll, um seinem Herrscher nicht zu dienen. Mulan, die einzige Tochter der Familie Fa, fasst einen folgenschweren Entschluss: Sie verkleidet sich als Mann und nimmt den Platz ihres Vaters ein. Ihre einzigen Vertrauten sind ihr treues Pferd Khan, die vorwitzige Grille Kriki und der freche, großmäulige Mini-Drache Mushu. Mit ihnen stößt sie zur Einheit des stattlichen Hauptmanns Shang. Ihr Plan scheint aufzugehen: Niemand entdeckt während der Ausbildung zum Krieger ihr Geheimnis. Dann greifen die Hunnen an. Mit einer List rettet die verkleidete Mulan ihren Kampfgenossen das Leben und schlägt das gegnerische Heer. Doch Mulans Tarnung wird gelüftet, und sie wird unehrenhaft aus der Kaiserlichen Armee entlassen. Da entdeckt sie, dass der Anführer der Hunnen und etliche seiner Soldaten noch am Leben sind - und sie sind direkt auf dem Weg zum Kaiserlichen Palast! Nun muss Mulan an zwei Fronten kämpfen - um die Freiheit ihres Volkes und um die Ehre ihrer Familie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Cosma Shiva Hagen (Mulan) Caroline Vasicek (Mulan (Gesang)) Otto Waalkes (Mushu) Hannes Jaenicke (Li Shang) Tommi Piper (Yao) Wilfried Herbst (Ling) Originaltitel: Mulan Regie: Tony Bancroft, Barry Cook Drehbuch: Rita Hsiao, Chris Sanders, Philip Lazebnik, Raymond Singer, Eugenia Bostwick-Singer Musik: Jerry Goldsmith