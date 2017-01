Disney Cinemagic 10:30 bis 10:50 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Das ideale Paar USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle soll mit Olympia?s Prinz Thor gemeinsam eine Paardisziplin bei den Seespielen bestreiten. Frechdachs mißversteht das und denkt an eine geplante Hochzeit. Eifersüchtig versucht er das zu vereiteln und zettelt dabei fast einen Krieg zwischen Olympia und Atlantika an. Arielle erkennt Frechdachs' Angst, neben seinen Eltern auch sie zu verlieren und beschwichtigt ihn, wahre Liebe nie verlieren zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron, Chris Weber, Karen Willson Musik: Dan Foliart, Robby Merkin, Steve Gelfand

