Disney Cinemagic 07:00 bis 08:45 Trickfilm Cars 2 USA 2011 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lightning McQueen nimmt mit seinem getreuen Kumpan Hook die Reise über den Ozean nach Japan und Europa auf sich, um bei einer Welttournee zu Gunsten alternativer Brennstoffe anzutreten. Doch schnell rückt in den Hintergrund, wer tatsächlich den stärksten Motor besitzt und am schnellsten beschleunigt, denn Hook wird mit einem Spion verwechselt und muss sich nun unfreiwillig als Geheimagent beweisen: Eine Gruppe skrupelloser Ölliebhaber planen die Tournee zu sabotieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Manou Lubowski (Lightning McQueen) Reinhard Brock (Hook) Bettina Zimmermann (Sally) Rick Kavanian (Luigi) Thomas Kretschmann (Professor Z) Originaltitel: Cars 2 Regie: Brad Lewis, John Lasseter Drehbuch: John Lasseter, Brad Lewis, Dan Fogelman Kamera: Jeremy Lasky, Sharon Calahan Musik: Michael Giacchino

