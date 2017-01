MDR 21:00 bis 21:45 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 391 Drogen, Sex und Rock 'n' Roll D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Rockmusiker Rocky, Johnny und Mannie, allesamt Mitte 60, haben sich nach 30-jähriger Auszeit wieder zusammengefunden, um ihre Band Eastrocks auferstehen zu lassen. Eine Tournee ist geplant. Den von der Versicherung geforderten Gesundheitscheck lassen die Musiker in der Sachsenklinik durchführen, wo sie gleich für Aufregung sorgen. Während Rocky und Johnny nur kleine Wehwehchen haben, leidet Mannie unter einem massiven Bandscheibenvorfall, den er jedoch bisher vor seinen Freunden verheimlicht hat. Seine einzige Hoffnung ist eine Operation. Jakob Heilmann besteht seine Abschlussprüfung zum Forstwirt. Eine Bemerkung Freddy Kerrs verunsichert ihn bezüglich seiner Berufswahl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Thomas Koch (Dr. Philipp Brentano) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Cheryl Shepard (Dr. Elena Eichhorn) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Frank Schöbel (Reinhard Konoppke) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Stefan Wuschansky Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Oliver Gunia, Paul Vincent Gunia