MDR 11:45 bis 12:30 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 7 Abschiedsschmerz D 1998 Stereo Untertitel Live TV Merken Daniel Wander bringt seine Zwillingsschwester Susanne mit einem schweren Herzinfarkt in die Klinik. Die herzkranke Hochleistungssportlerin lehnte jahrelang ein Implantat ab, da sie nicht mit einem fremden Herzen weiterleben wollte. Jetzt kann sie nur noch künstlich am Leben gehalten werden. Eine Genesung ist aussichtslos. Daniel kann und will seine 31-jährige Schwester nicht loslassen. Er möchte nicht, dass die Geräte abgeschaltet werden, die Susanne am Leben halten. Das Schicksal von Susanne und Daniel belastet Maia sehr und wirft somit einen Schatten auf ihren Geburtstag. Dennoch gelingt es Nicolas und Franzi, Maia einen schönen Abend zu bereiten. Immer weniger gemeinsame Stunden verbringt hingegen das Ehepaar Heilmann zur Zeit. Rolands Ehefrau Pia ist mit ihrem neuen Job so beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für ihre Familie hat. Als auch noch Rolands Tochter Alina und Achims Sohn Sebastian ein Paar werden, macht der Familienvater seiner Unzufriedenheit Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ina Rudolph (Maia Dietz) Martin Halm (Nicolas Claasen) Thomas Rühmann (Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Joachim Kretzer (Achim Kreutzer) Ursula Karusseit (Charlotte Gauss) Simon Licht (Daniel Wander) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Clemens Berger, Ingrid Föhr Kamera: Jürgen Heimlich Musik: Thomas Schwaiger, Joachim von Gerndt