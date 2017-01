NDR 23:45 bis 01:15 Historienfilm Der Medicus D 2013 Nach dem gleichnamigen Roman von Noah Gordon Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, im frühen 11. Jahrhundert: Trotz seiner magischen Vorahnung muss der junge Halbwaise Rob Cole hilflos mit ansehen, wie seine Mutter an einer unheilbaren Krankheit stirbt. Das Erlebnis prägt ihn nachhaltig. Rob schließt sich einem fahrenden Bader an, der ihn in das medizinische Halbwissen des Mittelalters einweiht. Da der Wanderheiler allmählich sein Augenlicht verliert, übernimmt sein Zauberlehrling bald die "Behandlungen", für die Patienten eher schmerzhafte als heilsame Prozeduren. Von einem jüdischen Medicus, der dem fast Erblindeten durch einen kunstvollen Eingriff das Augenlicht wiedergibt, erfährt Rob, dass es außer seinem bescheidenen Wissen eine sehr viel weiter entwickelte Heilkunst gibt. Elektrisiert macht er sich auf den Weg in die persische Stadt Isfahan, wo der sagenumwobene Ibn Sina Medizin lehrt. Dank seiner erstaunlichen Fähigkeiten avanciert Rob bald zum Meisterschüler des Universalgelehrten. Doch dadurch begibt er sich auch in große Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Payne (Rob Cole) Stellan Skarsgård (Bader) Ben Kingsley (Ibn Sina) Olivier Martinez (Shah Ala ad-Daula) Emma Rigby (Rebecca) Elyas M'barek (Karim) Fahri Yardim (Davout Hosein) Originaltitel: Der Medicus Regie: Philipp Stölzl Drehbuch: Jan Berger Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Ingo Ludwig Frenzel Altersempfehlung: ab 12