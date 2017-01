NDR 14:45 bis 15:15 Reportage die nordreportage: Rasende Kutschen D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Dr. Karl-Wilhelm Bargheer ist Tierarzt für Pferde und im Sommer 2015 in besonderer Mission unterwegs: Er ist der offizielle Tierarzt bei der Deutschen Meisterschaft für Zweispänner Pferde und dem CAI Fahrturnier für Vierspänner in Lähden (Niedersachsen). Fünf Tage lang findet dort Pferderennsport mit Teilnehmern aus der ganzen Welt statt, die in ihren Rennkutschen unter anderem einen Geländeparcours überstehen müssen; das Highlight der Veranstaltung. Aber immer wieder verletzen sich die Pferde dabei. Dann untersucht Karl-Wilhelm Bargheer die Tiere und nimmt sie gegebenenfalls aus dem Rennen. Seine kritische und genaue Arbeitsweise werden von der Rennleitung und der Richterkommission geschätzt, aber nicht von jedem Pferdebesitzer. "die nordreportage" begleitet den Tierarzt während der Rennveranstaltung von der Dopingkontrolle bis zur Ersten Hilfe für verletzte Pferde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage Regie: Joachim Steinkamp