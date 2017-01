NDR 10:30 bis 11:00 Magazin buten un binnen | regionalmagazin Extra: Besinn Dich! Vom Wunsch nach Ruhe und Einkehr D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Einfach mal gar nichts machen? Ist lange her? Kein Wunder, denn für die meisten sieht der Alltag doch eher so aus: Arbeit, Familie, Freunde, Hobbies, Hausarbeit - fast jede Minute des Tages ist durchgetaktet. Und wenn mal nichts ist - wartet das Smartphone. Bleiben da noch Lücken für klare Gedanken? Das buten un binnen Extra am Neujahrstag geht dem Alltagsstress auf den Grund und fragt: Wann bleibt Zeit für Müßiggang und Besinnung? Und sucht Orte, an denen man zur Ruhe kommen kann, im Selbstversuch. Einfach mal gar nichts machen - geht das überhaupt noch? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Felix Krömer Originaltitel: buten un binnen

