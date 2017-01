KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Emm@s Ch@troom Wiedersehen im Cyberspace / Netzreisende AUS, SIN, D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wiedersehen im Cyberspace: Ein Jahr Schüleraustausch in Singapur neigt sich dem Ende zu und die drei Freundinnen Emma aus Hamburg, Ally aus Sydney und Jackie aus Singapur müssen sich trennen. Sie wollen aber wenigstens über ihren eigenen Chatroom in Kontakt bleiben. Zu Hause angekommen, aktivieren sie den Chatroom und das Unglaubliche passiert: Sie finden sich plötzlich im Cyberspace wieder. Netzreisende: Emma, Jackie und Ally stehen sich ungläubig im Cyberspace gegenüber. Dem ersten Schrecken folgt schnell die Freude über das Wiedersehen. Sie entdecken, dass der Chatroom das Tor in die Welt der anderen ist und sie so zwischen den Kontinenten hin und herreisen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Karbjinski (Emma Schubert) Charlotte Nicdao (Jackie Lee) Marny Kennedy (Ally) Originaltitel: A gURLs wURLd Regie: Ralph Strasser Drehbuch: Kim Goldsworthy, Katja Kittendorf, Jörg Reiter, Shelley Birse, Sue Hore, John Armstrong Musik: Luke Mynott, Nicholas Howard