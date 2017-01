KI.KA 13:20 bis 13:45 Trickserie 4 ½ Freunde Autodiebstahl am helllichten Tag E, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Autodiebstahl am helllichten Tag: Im Rahmen ihres Journalistik-Kurses machen sich die Detektive auf die Suche nach einer spannenden Story für die Schülerzeitung. Dabei werden sie zufällig Zeugen eines Autodiebstahls. Kalle will diesen Fall unbedingt lösen und recherchiert. Doch seine Freunde wollen erst den Artikel für die Schülerzeitung schreiben. Kalle merkt bald, dass der Fall komplizierter ist, als er dachte, und dass er ohne die Hilfe seiner Freunde aufgeschmissen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir