Trickserie Tilly und ihre Freunde Tuffels Fumm ist weg / Dupps will spielen GB, D 2012-2013

Tuffels Fumm ist weg: Alle machen sich Sorgen: Elefant Tuffel hat seinen "Fumm" verloren. Das bedeutet, dass er bedrückt ist. Sein Schwung ist futsch und er hat keine Lust auf gar nichts. Tilly und die anderen versuchen, Tuffels Fumm wiederzufinden. Sie geben sich wirklich viel Mühe, nicht ahnend, dass Tuffel eigentlich nur eins braucht ... 

Dupps will spielen: Krokodilmädchen Dupps will spielen. Und zwar nicht allein. Doch keiner hat Zeit für sie und das, obwohl sich Dupps alle Mühe gibt, ihre Freunde umzustimmen. Mit ihren Methoden erreicht sie jedoch eher, dass alle genervt von ihr sind. Doch dann stellt Dupps fest, dass sie sich auch gut alleine die Zeit vertreiben kann.

Originaltitel: Tilly and Friends 
Regie: Niall Mooney, Alan Shannon 
Drehbuch: Stuart Kenworthy, Myles McLeod, Ian Carney, Polly Dunbar 
Musik: Thomas Gray, Matthew Slater