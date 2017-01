KI.KA 10:25 bis 11:05 Trickserie Bobby & Bill Die Lieblingsbabysitterin / Die Geschichte mit dem Knochen / Die schildkrötengrüne Brille F 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Lieblingsbabysitterin: Mama und Papa wollen ausgehen und haben eine Babysitterin für Bobby engagiert. Zunächst kann Bobby die nette Julie nicht leiden... Doch als diese die kleinen "Helden" vor einem angeblichen Einbrecher - dem fiesen Captain beschützt, sind sich alle einig: Julie ist die beste Babysitterin der Welt. Und es macht Riesenspaß, mit ihr ein Videospiel zu spielen, das alle toll finden! Die Geschichte mit dem Knochen: Bill hat einen dicken Knochen gefunden, und der verzweifelte Museumswärter hat einen verloren. Der verschwundene Saurierknochen ist sehr wertvoll. Deswegen soll Bill seinen Knochen rausrücken, denn alle glauben, dass es sich um den Ausstellungsknochen handelt. Doch leider geht auf dem Weg zum Museum einiges schief. Am Ende sind die Freunde und der Museumswärter zufrieden, am glücklichsten aber ist Bill, obwohl er seinen Knochen abgeben musste... Die schildkrötengrüne Brille: Bobbys Papa braucht eine neue Lesebrille. Er liebäugelt mit einem Model, das genau die Farbe von Caros Panzer hat. Doch als die kleine Schildkröte für einen "Farbabgleich" mit zum Optiker kommen soll, ist sie wie vom Erdboden verschwunden. Sie und Bill denken nämlich, dass die neue Lesebrille aus ihrem Panzer hergestellt werden soll und in großer Panik hat sich Caro so gut versteckt, dass niemand sie finden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boule & Bill Regie: Philippe Vidal

