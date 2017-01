ARTE 04:40 bis 04:45 Trickserie Silex and the City Folge: 151 Homo Rubbellosis F 2016 2017-01-08 04:45 Stereo 16:9 HDTV Neue Staffel Merken Im Gegensatz zu ihrer Cousine Lemurielle, die Glücksspielen wie "Darwino" verfallen ist, haben Spam und Blog noch nie ein Rubbellos gekauft. Doch wenn das Anfängerglück ihnen hold ist, knacken sie vielleicht den Lascaux-Millionen-Jackpot - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Silex and the City Regie: Jean-Paul Guigue

