ARTE 22:10 bis 23:50 Drama Ein Mann und eine Frau F 1966 2017-01-13 01:55 16:9 HDTV Deauville: An einem kalten Wintertag begegnen sich der Berufsrennfahrer Jean-Louis und Anne, die beim Film arbeitet, zufällig vor dem Internat, das ihre Kinder besuchen. Sie kehren gemeinsam nach Paris zurück, finden sich sympathisch, erzählen einander ihre persönlichen Tragödien und werden Freunde. Annes Mann Pierre war Stuntman und kam vor zwei Jahren bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Bis heute hat sie diesen Verlust nicht verkraftet. Jean-Louis hatte vor einigen Jahren einen schweren Rennunfall, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde. Seinen Tod befürchtend, nahm sich seine Frau damals aus Verzweiflung das Leben. Am Sonntag nach ihrer ersten Begegnung holt Jean-Louis Anne ab, und sie verbringen mit den beiden Kindern einen wunderschönen Tag in Deauville. Langsam keimt zwischen den beiden scheuen, verwundbaren Menschen eine zarte Liebe. Als sich Jean-Louis wegen eines Autorennens in Monaco aufhält, schickt ihm Anne eine Liebeserklärung per Telegramm. Jean-Louis ist überglücklich und will mit ihr eine neue Zukunft beginnen. Doch immer noch hängt Anne ihrem geliebten Ehemann nach. Kann die Liebe der beiden gegen die übermächtig scheinenden Schatten der Vergangenheit bestehen? Schauspieler: Anouk Aimée (Anne Gauthier) Jean-Louis Trintignant (Jean-Louis Duroc) Pierre Barouh (Pierre Gauthier) Valérie Lagrange (Valérie Duroc) Simone Paris (Internatsleiterin) Antoine Sire (Antoine Duroc) Souad Amidou (Françoise Gauthier) Originaltitel: Un homme et une femme Regie: Claude Lelouch Drehbuch: Pierre Uytterhoeven, Claude Lelouch Kamera: Claude Lelouch Musik: Francis Lai