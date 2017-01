ARTE 11:15 bis 12:05 Dokumentation Die Anfänge der Menschheit Homo sapiens, der letzte seiner Art USA 2009 2017-01-24 11:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Einige Millionen Jahre lang war die Erde von verschiedenen Hominidenarten bevölkert. Der Homo erectus war der Erste, der Afrika vor knapp zwei Millionen Jahren verließ und nach Indonesien auszog. Dort entwickelte sich der Homo florensis, auch Hobbit genannt. Eine zweite Migrationswelle führte nach China, wie circa 700.000 Jahre alte Hominiden-Fossilien beweisen. Kurz darauf führte eine dritte Migrationswelle nach Europa. Hier brachte die Evolution den Neandertaler hervor. Jüngste paläoklimatische Untersuchungen lassen darauf schließen, dass ein Klimawandel vor 140.000 Jahren in Afrika die Homo-sapiens-Population auf etwa tausend, vielleicht sogar nur ein paar Hundert Vertreter verringerte. Um zu überleben, mussten sie sich einiges einfallen lassen. Im Zuge einer Klimaverbesserung verließen auch sie Afrika und begegneten anderen Menschenarten. Über Jahre gingen die Paläontologen davon aus, dass die ersten modernen Menschenpopulationen die Neandertaler aufgenommen und sich mit ihnen vermischt hätten. Aber in den Erbanlagen des heutigen Menschen ist nicht die geringste Spur von Neandertaler-Genen zu finden. Der Neandertaler, der nur über geringe technische Mittel verfügte, während sein energetischer Bedarf enorm hoch war, wurde nach und nach in die Randzonen Europas gedrängt und unterlag schließlich dem Homo sapiens, der besser angepasst, erfindungsreicher und demografisch in der Überzahl war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Becoming Human Regie: Graham Townsley