ARTE 10:25 bis 11:15 Dokumentation Die Anfänge der Menschheit Familienbande USA 2009 2017-01-24 10:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Hominiden bevölkerten Millionen von Jahren die Wälder und Savannen Afrikas. Dann entstand vor etwa zwei Millionen Jahren eine neue Art, die mit im Tierreich unbekannten Eigenschaften ausgestattet war: der Homo erectus, einer der ersten Vertreter der Gattung Mensch. Diese Folge der Reihe "Die Anfänge der Menschheit" untersucht das erste dem menschlichen schon sehr ähnliche Skelett des sogenannten Turkana Boy, eines männlichen Individuums, das vor etwa 1,6 Millionen Jahren in Kenia lebte. Diese ersten Menschen brachten entscheidende Neuerungen, die ihr Überleben begünstigten: Sie jagten große Beutetiere mit Werkzeugen, sie konnten Feuer machen, entwickelten engere soziale Bande zum Schutz der Nachkommen, und sie wanderten schließlich bis in den Kaukasus, nach Indonesien, Asien und Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Becoming Human Regie: Graham Townsley

