ARTE 06:40 bis 07:35 Dokumentation Gustave Dorés Bilderwelten F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei der Betrachtung von Gustave Dorés Bildern entsteht oft das Gefühl einer großen Vertrautheit und Nähe, was erstaunen mag, denn der Künstler lebte vor mehr als einem Jahrhundert (1832-1883), und die meisten seiner berühmtesten Arbeiten sind Schwarzweißbilder auf Papier. Ein Grund dafür ist gewiss die große Beliebtheit und Bekanntheit seines Werks, für das er so große Autoren wie Dante, Rabelais, La Fontaine und Balzac bemühte und das auch weltweit viele Nachfolger und Bewunderer zählt. In Interviews mit Kennern und Liebhabern von Gustave Doré führt der Film in dessen Leben und Werk ein. Dabei entsteht ein Dialog zwischen dem 19. und dem 21. Jahrhundert, denn auf die Kritiken eines Baudelaire oder Zola, auf das Lob eines Nadar antworten Experten von heute: Autoren und Zeichner (Tomi Ungerer, Philippe Druillet, Guillaume Dégé), Kunsthistoriker, Kuratoren und Sammlungsleiter (Valérie Sueur, Marie Jeanne Geyer, Roland Recht, Philippe Kaenel), eine Kamerafrau (Agnès Godard) und eine Soziologin (Nathalie Heinich). Die Vielfalt ihrer Standpunkte und Einschätzungen vermittelt erste Einblicke in die Welt des Gustave Doré. Denn und dies betonen alle Mitwirkenden Dorés Werk ist immens, nahezu unmäßig. Es zeugt von seiner nie ruhenden Schaffenskraft und grenzenloser Neugier und ist vielleicht auch ein Ausdruck der ständigen Unzufriedenheit dieses Künstlers, den selbst seine Popularität nicht darüber hinwegtrösten konnte, dass er kein großer Maler war und ihm daher die maßgebliche Anerkennung seiner Zeit versagt blieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gustave Doré Regie: Pascale Bouhenic

