ARTE 05:40 bis 06:10 Musik Electronic Dreams: Jackson and his Computer Band F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Am 4. Dezember 2013 organisierte ARTE den "ARTE Mix Ô Trabendo", eine Hommage an die Elektromusik, live übertragen auf ARTE Live Web, wie ARTE Concert damals noch hieß. Für das Event hieß es "klotzen, nicht kleckern": Der Pariser Konzertsaal Trabendo wurde mit zwei Bühnen und zahlreichen Monitoren ausgestattet, und an den Mischpulten standen mit Chloé, Âme, Brandt Brauer Frick, Jackson and his Computer Band und Laurent Garnier die Stars der deutsch-französischen Elektroszene. ARTE zeigt die Highlights des Abends, angereichert mit Interviews der geladenen Künstler und Bildern aus den beiden Hochburgen elektronischer Musik: Berlin und Paris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Electronic Dreams Regie: Thierry Villeneuve, Samuel Petit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 272 Min. Die vier Musketiere

Abenteuerfilm

3sat 04:50 bis 06:30

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 32 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 32 Min.