Puls Festival - Milky Chance D 2014

Das Folktronica-Duo Milky Chance kommmt aus Kassel. Philipp Dausch und Clemens Rehbein stellen nach dem Abi ihre Songs auf YouTube - so wird ihr Song "Stolen Dance" zum Indie-Sommer-Hit 2013. Die Single erreicht in Deutschland Platin-, in Österreich und der Schweiz Goldstatus. Ihr Debütalbum "Sadnecessary" landet in den deutschen Top 20. Auf dem "Puls Festival" 2013 im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks sind Milky Chance bereits die Headliner. Sparsame Akkorde und schnodderiger Gesang, schwer mitsingtaugliche Melodien unterlegt mit ganz simplen, aber extrem tanzbaren Beats - so klingt der Soundtrack der beiden Pop-Newcomer. Und die vielen auf YouTube rotierenden Remixe und Edits zeigen, dass die Laufbahn von Milky Chance noch lange nicht beendet ist.