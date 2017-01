3sat 00:00 bis 01:00 Dokumentation Memphis, Tennessee Eine Stadt verändert die Welt D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Es war die Geburtsstunde des Rock'n'Roll: 1956 gelang Elvis Presley in Memphis, Tennessee, sein erster Hit. Dieses Ereignis sicherte der Stadt einen Platz in der Musikgeschichte. B. B. King hatte in Memphis einen eigenen Musik-Club auf der Beale Street. Die Gibson-Gitarrenfabrik und STAX, das weltberühmte Soul-Label, in dem Otis Redding, Aretha Franklin, Wilson Pickett und Isaac Hayes ihre Platten aufnahmen, haben hier ihren Sitz. Der Film erzählt von der Geburt und dem Erbe amerikanischer Musik. Eine musikalische Reise auf den Spuren der alten Superstars und der aktuellen Musikszene der Stadt. In den unzähligen Clubs der Stadt spielen die Legenden dicht gefolgt von ihrem musikalischen Nachwuchs - und alle treffen auf ein musikbegeistertes Publikum, das seinesgleichen sucht auf der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Memphis, Tennessee