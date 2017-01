3sat 21:35 bis 23:00 Filme Elvis USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1957 wird Elvis Presley zum Militärdienst einberufen. Am 14. August 1958 stirbt seine geliebte Mutter. Ab 1. Oktober 1958 dient er bei der 3. US-Panzerdivision im deutschen Ort Friedberg. In Bad Nauheim, wo Elvis wohnt, lernt er die 14-jährige Priscilla kennen, die Stieftochter eines Army-Captains. Sie folgt ihm später nach Amerika. Elvis nimmt schon jede Menge Tabletten. Das verschärft sich, als er Anfang März 1960 nach Amerika zurückkehrt. Sein Manager, Colonel Tom Parker, hat durch Singleveröffentlichungen während seiner Abwesenheit alles daran gesetzt, dass er nicht vergessen wird. Doch er drängt ihn jetzt nach Hollywood. Bis 1967 dreht Elvis 27 Filme, die großen Publikumserfolg haben, ihn aber deprimieren. Sein Tablettenkonsum, seine Aggressivität nehmen zu. Ein Versuch, sich vom Colonel zu trennen, scheitert. Erst ein TV-Weihnachtsspecial 1968, für das ihn Regisseur Steve Binder begeistert und berät, bringt wieder den großen, befriedigenden Erfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Rhys Meyers (Elvis Presley) Randy Quaid ("Colonel" Tom Parker) Rose McGowan (Ann-Margret) Tim Guinee (Sam Phillips) Antonia Bernath (Priscilla Presley) Jack Noseworthy (Steve Binder) Robert Patrick (Vernon Presley) Originaltitel: Elvis Regie: James Steven Sadwith Drehbuch: Patrick Sheane Duncan Kamera: Jon Joffin Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 6

