Joaquín Sorolla war anfangs des 20. Jahrhunderts der bestverkaufende Maler Europas. Renoir oder Monet kann man neben ihm getrost vergessen. Zumindest was den finanziellen Erfolg betrifft, war der Spanier damals allen überlegen. Wenn er ein Bild verkaufte, konnte er dafür den Gegenwert einer stattlichen Villa kassieren, sagt die Legende. Man nannte Joaquín Sorolla den "Maler des Lichts", weil er wie kein Zweiter die zauberhaften Lichtstimmungen unter der südlichen Sonne zur Geltung brachte. Emil Steinberger und seine Frau Niccel treffen Beltracchi im französischen Montpellier, seiner Wahlheimat. Hier lebte die Familie Beltracchi vor der Verhaftung 2010, hier entstanden die Fälschungen, hier lebte der Meisterfälscher in Saus und Braus. Heute ist das Gelände seines grossen Landgutes, das er damals erworben hatte, als er noch Millionär war, verwaist, verwahrlost, verwittert. Im hohen Gras des ehemals feudalen Gartens findet die Malsession mit Emil und Niccel Steinberger statt - draussen, weil das Licht für die Kunst von Sorolla das Wichtigste ist. Damit kommt es zu einer Premiere: Erstmals malt Beltracchi im Freien und nicht im Geheimen, im Dachstock oder im Atelier. Und diese Premiere hat es in sich: Wind, Mücken und ständig wechselnde Lichtverhältnisse können auch den grössten Meister aus der Ruhe bringen. Beltracchi schleuste gut 300 Fälschungen in den Kunstmarkt, als echt durchgewinkt von den besten Experten. Das heisst: Als Fälschungsroutinier besitzt Beltracchi enormes Wissen über Maler und Malstile. Dies zeigt er exklusiv in dieser Sendreihe und porträtiert in einer kleinen Serie interessante Zeitgenossen.