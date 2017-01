3sat 14:45 bis 15:15 Reportage Rom, da will ich hin! mit Michael Friemel D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wer nach Rom fährt, schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Er bereist quasi zwei Weltstädte auf einmal - die Hauptstadt Italiens und den Staat Vatikanstadt. Ob Sehenswürdigkeiten, Museen, Kaffee oder der Papst: Wer Rom besucht, wird auf die Schnelle kaum alle Sehenswürdigkeiten abarbeiten können. Michael Friemel hat ein paar der schönsten und interessantesten Punkte der Hauptstadt Italiens herausgesucht. Mit Vespa, Siebenmeilenstiefeln und viel Humor führt er zu den schönsten Plätzen und durch die reiche Geschichte der Stadt. Er gibt hilfreiche Tipps für alle, die in Rom nicht nur viel erleben, sondern auch gut essen und trinken wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Friemel Originaltitel: Rom, da will ich hin!