Hessen 04:25 bis 04:55 Reportage Spitzbuwe und Schepperlinge D 2015 Live TV Merken Der Jahresanfang ist eine gute Zeit, sich zu erinnern, welches Wissen man aus alten Tagen in die heutige Zeit mitnehmen möchte. Alte Rezepte haben dabei einen besonderen Reiz, denn man kann sie nachkochen und wird dabei oft feststellen, wie lecker die einfachen Gerichte schmecken. Viele der traditionellen Rezepte wurden nicht aufgeschrieben, sondern mündlich weitergegeben. Da gibt es vergnügliche Namen: Schepperlinge, Kichelplätze, Spitzbuwe, Gaggelskuchen. Einige der sparsamen und genialen Gerichte aus dem Vogelsberg und dem Frankenberger Land haben die Landfrauen nachgekocht. Sie tragen dabei ihre alten Arbeitstrachten. In manchen Dörfern wird auch die Erinnerung an traditionelles Handwerk gepflegt - ans Besenbinden, Schmieden oder Flachsspinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessen à la carte Regie: Michaele Scherenberg

