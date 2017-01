Hessen 23:30 bis 00:55 Drama Cash Truck - Der Tod fährt mit F 2004 20 40 60 80 100 Merken Eine Überfallserie versetzt die Mitarbeiter der kleinen französischen Geldtransportfirma Vigilante in Angst. Innerhalb kurzer Zeit wurden drei ihrer Wagen überfallen und sämtliche Wachmänner getötet. Von den Tätern fehlt jede Spur. Für die Mitarbeiter von Vigilante steht jedoch fest, dass es innerhalb der Firma einen Spitzel geben muss. Damit nicht genug, soll Vigilante demnächst von einem amerikanischen Großunternehmen geschluckt werden. Niemand weiß, wer danach seinen Job behalten darf - sofern er nicht sowieso vorher bei einem Überfall ermordet wird. In dieser angespannten Situation heuert ein neuer Mitarbeiter an: Alex Demarre, ein introvertierter Mann, der kaum etwas über sich oder seine Vergangenheit preisgibt. Von seinen Kollegen wird er freundlich in das Team aufgenommen, zugleich aber weckt er auch ein gewisses Misstrauen. Könnte sein ungeschicktes Verhalten nur eine Tarnung dafür sein, dass er in Wahrheit ein Undercover-Polizist, ein Informant der Amerikaner oder gar ein Maulwurf der Gangster ist? Fest steht, dass er trotz seines schlechten Gehalts in einem Hotel gegenüber der Firma logiert und eine Reihe sehr wohlhabender Menschen zu kennen scheint. Auch mit Waffen versteht er umzugehen. Und weshalb will er unbedingt für die gefährlichsten Routen eingeteilt werden? Als er bei einem weiteren blutigen Überfall einen der Angreifer erschießt und die übrigen Räuber in die Flucht schlägt, sind jedoch sämtliche Zweifel verflogen - Alex ist der Held der Truppe, ungeachtet der Tatsache, dass es sich offenbar um eine ganz andere Bande handelte. Die Wachleute ahnen nicht, dass ihnen die größte Gefahr erst noch bevorsteht. - Der ehemalige Filmkritiker Nicolas Boukhrief legt mit "Cash Truck - Der Tod fährt mit" einen packenden, die Spannung stetig steigernden Actionthriller vor. Die Hauptrolle spielt der Charakterdarsteller Albert Dupontel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Dupontel (Alexandre Demarre) Jean Dujardin (Jacques) Francois Berléand (Bernard) Claude Perron (Nicole) Julien Boisselier (La Belette) Philippe Laudenbach (La Momie) Gilles Gaston-Dreyfus (Butagaz) Originaltitel: Le Convoyeur Regie: Nicolas Boukhrief Drehbuch: Nicolas Boukhrief, Éric Besnard Kamera: Dominique Colin Musik: Nicolas Baby Altersempfehlung: ab 16