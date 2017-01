Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Spiekeroog - Ferien auf der grünen Insel D 2012 Merken Kilometerlange Sandstrände, weitläufige Dünenlandschaften und kleine Kiefernwäldchen, denkmalgeschützte Häuser, Bollerwagen statt Autos und ganz viel Ruhe - all das bietet Spiekeroog, eine der sieben bewohnten ostfriesischen Inseln vor der deutschen Nordseeküste. Tamina Kallert macht Ferien auf dem grünen Eiland: Sie erkundet das Wattenmeer, die unberührten Salzwiesen der Ostplate und fährt mit einem Kutter zu den Seehundbänken. Sie macht eine Fahrt mit der Museums-Pferdebahn, isst Käsekuchen in der Kultkneipe "Old Laramie", stellt das "Segelnde Klassenzimmer" vor und gibt Tipps für einen Landgang bei Schietwetter. Begleitet wird Tamina Kallert von dem Dünen-Sänger Eckart Strate, der sie zur ältesten Kirche der ostfriesischen Inseln führt und erklärt, wie die sogenannten Schwimmdächer bei Überflutung als Boote dienten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tamina Kallert Originaltitel: Wunderschön!