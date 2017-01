Hessen 13:00 bis 14:30 Liebesfilm Am Kap der Liebe D 2004 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jan Hansen erhält einen Brief aus Übersee, in dem sein australischer Onkel Paul kurz vor seinem Tod behauptet, er sei sein leiblicher Vater. Pauls Bruder, der Hamburger Reeder Ferdinand Hansen, bei dem Jan aufgewachsen ist, habe seinem Neffen ein Leben lang nur vorgemacht, er sei sein Vater. Um Aufklärung zu finden, reist Jan nach Australien, wo Paul ihm eine paradiesische Insel vermacht hat, die allerdings hoch verschuldet ist. Jan zögert mit dem Verkauf, denn er verliebt sich in die bezaubernde Biologin Anne van Gaard, die auf der Insel eine Tierstation betreibt. Außerdem muss sich irgendwo auf der Insel ein Schatz befinden, der jegliche Zweifel über Jans wahre Familienidentität beseitigt. - "Am Kap der Liebe" ist ein romantischer Abenteuerfilm mit Sigmar Solbach, Claudine Wilde, Siegfried Rauch und Rolf Hoppe in einer Doppelrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Jan Hansen) Claudine Wilde (Anne van Gaard) Siegfried Rauch (Byron Blair) Ralph Herforth (Phil Finch) Rolf Hoppe (Ferdinand Hansen / Paul Freeman) John Gibson (John Grant) Mark Owen-Taylor (Notar Penny) Originaltitel: Am Kap der Liebe Regie: Udo Witte Drehbuch: Eva Kummeth, Horst Kummeth Kamera: Jochen Kolarz, Carsten Thiele Musik: Martin Grassl