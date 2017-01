Hessen 10:00 bis 10:50 Reportage Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo Mit Sturm und Drang / Ins Netz / Mächtig angegraben / Eier für die Geier / Bockiges Böckchen? D 2012 2017-01-03 04:55 Untertitel Live TV Merken Die Mönchsittiche sollen gezählt werden und eine Wurmkur erhalten. Eine gute Gelegenheit für Bereichsleiter Jens Hirmer, den Auszubildenden im Zoo eine Lehrstunde in Sachen Vogelfangen zu erteilen. Die Theorie klingt so einfach wie erfolgversprechend: die Sittiche zunächst müde machen und dann im richtigen Moment das Netz zücken. In der Praxis ist das jedoch schwieriger als gedacht. Einige Papageien beweisen ungeahntes Durchhaltevermögen. Jetzt wird sich zeigen, wer den längeren Atem hat - Vogel oder Fänger. Das vergangene Jahr war für Mähnenwölfin Christa ein Kraftakt. Gleich vier auf einen Streich brachte sie zur Welt, doch dann starb plötzlich Partner Hidalgo. Christa musste die Kinder alleine großziehen - und schaffte es auch. Seit ein paar Wochen ist der Nachwuchs aus dem Haus, und die Mähnenwölfin genießt die Zeit für sich. Damit ist nun Schluss. Ein neuer Mann soll Christas Leben bereichern - ein Schwede. Viel weiß Jörg Gräser über den Neuen noch nicht, nur so viel: Blutjung soll er sein und verdammt gut aussehen. Ob die erfahrene Christa dem Jüngling eine Chance gibt? Die Strauße haben mal wieder einen ganzen Haufen Eier gelegt. Allerdings ist die Jahreszeit unpassend, denn zum Ausbrüten ist es zu kalt. Doch Abnehmer für das Gelege gibt es genug. So hat Christoph Urban ein Experiment geplant. Er will herausfinden, ob die Leipziger Gänsegeier die Intelligenz besitzen, ein Ei zu knacken. Um die Motivation für die Aasfresser zu erhöhen, werden die Eier mit Leckerlis gefüllt. Ob das was bringt, weiß nur der Geier. Bei den Anoas steht eine Premiere an. Biancas Baby, ein kleines Böckchen, soll erstmals an die frische Luft. Doch als der Schieber geöffnet wird, passiert nichts. Nur Mama Bianca lässt sich auf der Außenanlage blicken. Freddy Kuschel versucht, den Stubenhocker mit Engelszungen nach draußen zu bewegen. Doch der Erfolg hält sich in Grenzen. Biancas Sohnemann bleibt bockig, wenn's ums Spazieren geht. Erst beim Griff in die Trickkiste traut sich der Kleine hinaus in die große weite Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

