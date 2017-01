Hessen 06:30 bis 08:00 Dokumentation Giraffe, Erdmännchen & Co. XL Sirih, die smarte Orang-Utan-Dame D 2015 Untertitel Live TV Merken Dass Sirih, die Orang-Utan-Dame aus dem Frankfurter Zoo, schlau ist, hat sie immer wieder bewiesen: Sie knackt Netze und legt Heizungsrohre frei. Jetzt soll sie in ein Spezialzentrum für Menschenaffen in Amerika gebracht werden. Ihr Tierpfleger Carsten Knott bereitet die Orang-Utan-Dame mit einer Diaschau auf ihr neues Zuhause in Indianapolis und ihre zukünftigen Mitbewohner vor. Versteht Sirih, was ihr blüht? Bäume schleppen, hämmern und sägen, also echte Knochenarbeit erwartet die beiden Tierpfleger Desiree Studt und Florian Rimpler. Sie wollen das Salzkatzengehege im Opel-Zoo neu einrichten. Doch geht der Plan auf? Werden die Tiere das neue Gehege annehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giraffe, Erdmännchen und Co.-XL

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 361 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 121 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 121 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 121 Min.