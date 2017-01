ARD alpha 19:30 bis 20:00 Reportage Abenteuer Eismeer - Mit dem Schiff in die Antarktis Weltreisen Abenteuer Eismeer - Mit dem Schiff in die Antarktis D 2013 2017-01-03 16:00 16:9 Live TV Merken Abenteuer Eismeer - Mit dem Schiff in die Antarktis In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltreisen