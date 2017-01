ARD alpha 07:30 bis 07:45 Dokumentation Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik Der Gleiter von Otto Lilienthal D 1990 16:9 Live TV Merken Sich in die Lüfte zu heben wie die Vögel ist ein uralter Traum der Menschen. Den entscheidenden Anstoß für die Entwicklung unserer heutigen Luftfahrt gab der Maschinenfabrikant Otto Lilienthal (1848-1896) mit seinen Gleitern aus Weidenruten und Leinwand. Sie beruhten auf genauen Beobachtungen des Vogelflugs und einem sorgfältigen Studium der Aerodynamik. Im Sommer 1891 unternahm Lilienthal in Berlin seinen ersten Flugversuch. Die Nachricht über seinen Erfolg ging um die ganze Welt. Im Jahr 1896 stürzte er tödlich ab. Die Luftfahrt entwickelte sich danach aus einer Verbindung von Gleiter und Flugmotor. Dieser Beitrag aus der "Meilensteine"-Reihe erzählt anhand historischer Dokumente die Frühgeschichte des Fliegens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 362 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 122 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 122 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 122 Min.