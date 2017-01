AXN 21:50 bis 22:50 Krimiserie Power Wie jedes andere Paar USA 2015 16:9 Merken Ghost und Angela verbringen einen kurzen Liebesurlaub in Miami, wo sie sich eine Zukunft zu zweit als ganz normales Paar ausmalen. Daneben hat Ghost aber auch eine geschäftliche Mission in Miami: In seiner neuen Rolle als Simon Sterns Handlanger soll er zum einen Clubbesitzer in Miami davon überzeugen, sich Sterns Club-Imperium anzuschließen. Zum andern will er Pink Sneakers ausfindig machen und töten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omari Hardwick (James 'Ghost' St. Patrick) Lela Loren (Angela Valdes) Naturi Naughton (Tasha St. Patrick) Joseph Sikora (Tommy Egan) Rotimi (Dre) Andy Bean (Greg) David Fumero (Mike Sandoval) Originaltitel: Power Regie: David Knoller Altersempfehlung: ab 16