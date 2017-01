AXN 17:40 bis 18:30 Krimiserie Rush Eine alte Schuld AUS 2010 16:9 Merken In Abschiebehaft sitzende Afghanen brechen aus dem Gefängnis aus und verschanzen sich in einem verlassenen Hochhaus mit Geiseln. Die Exil-Afghanin Ara dolmetscht die Forderungen des Entführers Hazrat nur halb und lässt ihre persönliche Geschichte außenvor. Erst ein zweiter Dolmetscher, der hinzugezogen wird, bringt Licht ins Dunkel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Samuel Johnson (Leon Broznic) Originaltitel: Rush Regie: Ben Chessell Drehbuch: Adam Todd, John Edwards, Adam Todd, John Edwards, Christopher Lee Kamera: Bruce Young Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16