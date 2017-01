AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das schwarze Buch GB 2005 16:9 Merken Das Team des MI5 muss den bekannten Terroristen Mohammed Yazdi davon abbringen, in Großbritannien einzureisen. Adam Carter gelingt es zunächst als Undercoveragent in die vertrauten Kreise des Terroristen vorzudringen, kann ihn jedoch nicht von seinen Plänen abbringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Andrew Burt (Clive McTaggart) Rupert Penry-Jones (Adam Carter) Olga Sosnovska (Fiona Carter) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Nicola Walker (Ruth Evershed) Anna Chancellor (Juliet Shaw) Originaltitel: Spooks Regie: Jeremy Lovering Drehbuch: Raymond Khoury, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett Altersempfehlung: ab 16