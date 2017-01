AXN 06:50 bis 07:40 Actionserie Sea Patrol Verlorenes Paradies AUS 2010 16:9 Merken Die Hammersley befindet sich im Indischen Ozean auf einer Patrouillenfahrt. Plötzlich verheddert sich ein riesiges Geisternetz in den Schiffsschrauben. Als zwei Taucher losgeschickt werden, um das Netz zu zerschneiden, finden sie darin eine männliche Leiche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Conrad Coleby (Dylan "Dutchy" Mulholland) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Kirsty Lee Allan (Rebecca "Bomber" Brown) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Philip Dalkin Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12

