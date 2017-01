13th Street 00:55 bis 01:45 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Stalker USA 2005 Stereo 16:9 Merken Skyler Wyatt (Samaire Armstrong) ist eine berühmte Sängerin und Schauspielerin. Sie führt ein Luxusleben. Als sie eines Nachts alleine zu Hause ist, belästigt sie ein Stalker, der in ihr Haus eingedrungen ist. Doch weder haben die Nachbarn noch hat das Sicherheitssystem des Hauses angeschlagen. Wyatt erhielt vor dem Vorfall bereits zahlreiche Drohbriefe. Als dann noch ein Photograf in der Nähe des Hauses getötet wird, machen sich Charlie und Don auf die Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Johnny Whitworth (Dante Baker) Samaire Armstrong (Skyler Wyatt) Originaltitel: Numb3rs Regie: John Behring Drehbuch: Robert David Port Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

