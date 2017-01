13th Street 00:10 bis 00:55 Krimiserie Navy CIS Duftmarken USA 2012 Stereo 16:9 Merken Das Gebäude des NCIS muss nach dem Bombenanschlag komplett renoviert werden. Zwischen Vance (Rocky Carroll) und Abteilungsleiterin Judy (Jessica Collins) entbrennt dabei ein Streit um Veränderungen in den Räumen. Bei einer psychologischen Untersuchung erfährt Gibbs (Mark Harmon), dass Abby (Pauley Perrette) von schrecklichen Alpträumen geplagt wird. Unterdessen stellt sich heraus, dass die vermisste Mitarbeiterin Midge Watkins (Andrea C. Robinson) erschossen wurde. Mit Hochdruck suchen Gibbs und Co. nach dem Täter, doch die Spuren scheinen alle im Nichts zu verlaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Scott Williams Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk