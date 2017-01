13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der Mann aus Seoul USA 2016 Stereo 16:9 Merken Während einer Militärkonferenz mit hochrangigen Teilnehmern aus den USA und Asien wird das NCIS-Team zur Bewachung eingesetzt. Sam (LL Cool J) und Callen (Chris O'Donnell) hegen den Verdacht, dass Kapitän James Kang (James Kyson), der mit der südkoreanischen Abordnung angereist ist, eigentlich ein Spion Nordkoreas ist. Doch zur Überraschung aller bittet Kang in den USA um Asyl, weil sein Leben in Nordkorea nicht mehr sicher sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Diana Valentine Drehbuch: Joe Sachs Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16