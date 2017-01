13th Street 17:50 bis 18:35 Krimiserie Criminal Minds Zweifel USA 2007 Stereo 16:9 Merken Nach Sarahs Tod fällt es Gideon (Mandy Patinkin) noch immer schwer, sein Leben in den Griff zu bekommen. Immer öfter stellt er den Sinn seines Berufs in Frage. Sein aktueller Fall lässt ihn noch mehr an den eigenen Qualitäten zweifeln. Mehrere tote Studentinnen werden auf dem Campus eines Colleges gefunden. Das BAU-Team findet heraus, dass der Täter tagsüber zugeschlagen haben muss. Das Täterprofil passt exakt auf einen Wachmann. Doch als dieser schon in Haft sitzt, geschieht ein weiterer Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Gloria Muzio Drehbuch: Chris Mundy Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina