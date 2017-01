13th Street 12:15 bis 13:55 Krimi Perry Mason und die Tote im See USA 1989 Nach einer Vorlage von Erle Stanley Gardner Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dem einst erfolgreichen Tennisspieler Billy Travis (David Hasselhoff) wird vorgeworfen, seine Frau, eine reiche Erbin, ermordet zu haben. Die Spuren führen zu einem See, in dem vor Jahren die Zwillingsschwester der Ermordeten ums Leben gekommen ist. Gegen Travis spricht die Tatsache, dass er in der Nacht vor dem Verschwinden seiner Frau mit seiner ehemaligen Freundin, der Kellnerin Lisa Blake (Liane Langland), gesehen wurde. Perry Mason (Raymond Burr), Della Street (Barbara Hale) und Paul Drake (William Katt) suchen nach entlastendem Material. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Raymond Burr (Perry Mason) Barbara Hale (Della Street) William Katt (Paul Drake Jr.) David Ogden Stiers (Michael Reston) David Hasselhoff (Billy Travis) John Beck (Doug Vickers) Audra Lindley (Mrs. Chaney) Originaltitel: Perry Mason: The Case of the Lady in the Lake Regie: Ron Satlof Drehbuch: Shel Willens Kamera: Arch Bryant Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 12