13th Street 11:25 bis 12:15 Krimiserie Criminal Minds Valhalla USA 2011 Stereo 16:9 Ron Cosenza, Frank Fagan und deren Familien werden in Washington erschossen, und ihre Häuser gehen in Flammen auf. Beide Fälle sehen zunächst nach Mord mit Selbstmord aus. Allerdings hat keines der Opfer Rauch in den Lungen. Prentiss hat gleich ein mulmiges Gefühl und baut schon bald eine persönliche Beziehung zu dem Fall auf, die sie vor ihrem Team verheimlicht. Ihr Schweigen bringt schließlich aber nicht nur sie, sondern auch ihre Kollegen in Gefahr ... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles S. Carroll Drehbuch: Simon Mirren, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12