13th Street 09:50 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Alles nur für dich USA 2011 Stereo 16:9 Merken In Syracuse wird die 25-jährige Molly Grandin vermisst. Ihr Wagen steht dort, wo auch Monate zuvor das Auto einer anderen vermissten Frau, Gail, entdeckt wurde. Gail lag wenig später tot im Onondaga-See. Die Profiler suchen nach Gemeinsamkeiten und entdecken, dass beide Frauen im selben Krankenhaus in psychologischer Behandlung waren, wenn auch in unterschiedlichen Programmen. Garcia macht sich auf Spurensuche und findet schließlich den entscheidenden Hinweis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Ali Selim Drehbuch: Alicia Kirk, Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

