Kinowelt 23:25 bis 00:50 Horrorfilm SAW VI USA, CDN, GB, AUS 2009 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jigsaws Nachfolger, Detective Hoffman, ist immer noch nicht enttarnt. Wieder startet er ein mörderisches Spiel, in dem sich seine Opfer zwischen Leben und Tod entscheiden müssen. Doch gelten Jigsaws Spielregeln noch, oder handelt Hoffman längst auf eigene Rechnung? In der neuen Runde macht sich Jigsaws Witwe Jill auf die Suche nach der Wahrheit. Und auch Hoffmans Kollegen begreifen, dass sie mit dem FBI-Mann Strahm den Falschen verdächtigt haben. Doch was immer die Mitspieler auch herausfinden, es gibt einen, bei dem alle Fäden zusammenlaufen: Jigsaw. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobin Bell (Jigsaw / John) Costas Mandylor (Mark Hoffman) Mark Rolston (Dan Erickson) Betsy Russell (Jill Tuck) Peter Outerbridge (William Easton) Shawnee Smith (Amanda Young) Athena Karkanis (Lindsey Perez) Originaltitel: Saw VI Regie: Kevin Greutert Drehbuch: Patrick Melton, Marcus Dunstan Kamera: David A. Armstrong Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 18